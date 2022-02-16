ДОМ.РФ начал маркировать дома по "зеленой" классификации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ провел маркировку многоквартирных домов в соответствии с проектом стандарта "зеленого" строительства. После утверждения документа до конца 2022 года специалисты доработаю классификацию, сообщили в среду в компании.

"Институт развития уже пилотирует финансовые инструменты, которые имеют "зеленую" классификацию, и ведет работу по интеграции стандарта в цифровые платформы ДОМ.РФ. В частности, на основе критериев документа проведена маркировка домов в Единой информационной системе жилищного строительства", - говорится в сообщении.

"Зеленый" ГОСТ для многоквартирных жилых домов, разработкой которого ДОМ.РФ занимается совместно с Минстроем, утвердят в 2022 году, отметил заместитель гендиректора компании, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

"На базе тех подходов, которые прописаны в проекте ГОСТ Р, мы доработаем проектную декларацию, чтобы можно было более точно маркировать дома, относить их к разным классам "зелености" - для этого необходимо увеличить количество полей и критериев", - сообщил Федорко на заседании комитета Ассоциации банков России по ипотечному кредитованию и проектному финансированию, который он возглавляет.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ отметил, что система критериев объектов строительства на всех этапах его жизненного цикла позволит комплексно учитывать энергоэффективность зданий, ресурсосбережение, управление отходами, организацию и управление строительством, применяемые материалы, уровень загрязнения, транспортную доступность и социальную обеспеченность.

"Все это необходимо для создания в городе экологически безопасной и комфортной среды для человека", - подчеркнул Федорко.

В дальнейшем на основе ГОСТа планируется разработать стандарт "зеленой" ипотеки, в соответствии с которым можно будет приобретать "зеленое" жилье, а также стандарт "зеленого" проектного финансирования для застройщиков.