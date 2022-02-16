Москалькова попросит Счетную палату уделить особое внимание тарифам ЖКХ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в Счетную палату с просьбой уделять особое внимание росту тарифов в сфере ЖКХ, в том числе платы за капитальный ремонт.

"Я буду обращаться в Счетную палату с просьбой, чтобы плате за ЖКХ, которая включает и капитальный ремонт, было уделено особое внимание", - сказала она журналистам в среду, отвечая на вопрос, поступают ли ей жалобы на рост тарифов.

Москалькова отметила, что Счетной палатой были проведены проверки в 2019-2020 годах, выявлены серьезные нарушения по использованию бюджетных средств в этой сфере. "Меня будут интересовать, какие результаты этой проверки. И я считаю, что очень важно продолжать эту работу", - сказала омбудсмен.