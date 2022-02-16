Исследование: себестоимость строительства жилья в Петербурге за год выросла на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Себестоимость строительства жилья в Петербурге за 2021 год в среднем выросла на 50%. Об этом говорится в исследовании консалтингового центра "Петербургская Недвижимость".

"За 2021 год себестоимость строительства жилья в Петербурге в среднем увеличилась на 50%. Некоторые стройматериалы выросли в цене в 2,5 раза. При этом средние цены на жилье в сегменте масс-маркет в Петербурге увеличились на 32%", - сказано в исследовании.

Как отмечают эксперты, рост себестоимости строительства в 2021 году почти в два раза опередил рост цен на строящиеся квартиры. Основная причина расхождения в росте цены строительно-монтажных работ, которые в себестоимости занимают наибольшую долю - около 65%.

По словам руководителя консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольги Трошевой, в 2022 году рост себестоимости строительства продолжится. "Цены на квартиры при этом не будут расти так активно, как в предыдущие два года. Эти факторы станут ограничителями для доходности строительных проектов и, как следствие, могут вызвать плавное снижение темпов вывода нового жилья на рынок", - приводятся ее слова в исследовании.

В 2021 году на рынок новостроек Петербурга и пригородов было выведено 4,9 млн кв. м жилья, что на 48% превышает показатели 2020 года.