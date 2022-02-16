Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки угрозой для отрасли жилищного строительства

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки до 9,5% стало угрозой для отрасли жилищного строительства, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

"Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать", - отметил Хуснуллин.

По его словам, средняя ипотечная ставка по итогам 2021 года составила 7,5%, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2020 году. Вице-премьер отметил, что во многом этого удалось достичь благодаря мягкой денежно-кредитной политики Центрального банка в прошлом году. Хуснуллин добавил, что из бюджета на льготные ипотеку было доплачено около 3 млрд рублей.