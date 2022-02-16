Средний срок ипотеки в России впервые достиг 20 лет

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Средний срок ипотечного кредита в январе этого года впервые в истории достиг 20 лет. Об этом говорится в сообщении сервиса по "умному" подбору финансовых услуг от "Объединенного кредитного бюро" - "Кредистория", располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков в России.

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"Еще по итогам декабря 2021 года средний срок ипотечных кредитов составлял 238 месяцев, а уже по итогам января он вырос до 242 месяцев (20 лет и 2 месяца). Год назад в январе 2021 года россияне в среднем брали ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и 4 месяца)", - отмечается в сообщении. По данным сервиса, такой средний срок ипотечного кредита зафиксирован в России впервые.

"Еще в 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет. С прошлого года из-за небывалого роста цен на недвижимость значительно вырос средний размер кредита. С недавних пор начали также расти процентные ставки. Зарплаты при этом даже в номинальном выражении выросли незначительно, поэтому для сохранения размера ежемесячного платежа на приемлемом уровне заемщикам пришлось увеличить срок кредитования до 20 лет", - прокомментировал генеральный директор "Объединенного кредитного бюро" Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

Также, согласно данным "Кредистории", в январе вырос средний размер кредита на покупку недвижимости. В январе прошлого года он составлял 2,73 млн рублей, а к декабрю достиг отметки 3,27 млн рублей. В январе он увеличился еще на 140 тысяч рублей, до 3,41 млн рублей.

Ранее со ссылкой на статистику Банка России сообщалось, что общая задолженность россиян по ипотечным кредитам за 2021 год выросла на 26,7% и превысила 11,75 трлн рублей на 1 января 2022 года. В целом за 12 месяцев 2021 года было выдано более 1,9 млн ипотечных кредитов, что на 7% превышает аналогичный показатель 2020 года.