Хуснуллин предложил создать "ипотечное меню" на основе действующих льготных программ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать "ипотечное меню", включающее все действующие льготные ипотечные программы, по аналогии с "инфраструктурным меню" - комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме.

"У нас есть задача - все виды ипотечных программ свести в одно "ипотечное меню", как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыс. льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. "В этом году мы ожидаем порядка 300-400 тыс. кредитов, которые получат [молодые семьи с детьми]", - добавил он.

Сегодня в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2022 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке - 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Также в 2020 году запущена сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых. Льготной программой могут воспользоваться россияне, которые хотят приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории в любом регионе за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Кроме того, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.