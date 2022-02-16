Законопроект об апартаментах отложили из-за противоречий с регионами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект о правовом статусе апартаментов пока был отложен из-за того, что не было достигнуто консенсуса по решению этой проблемы с регионами, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

"Закон об апартаментах находится в Госдуме, он внесен официально. Почему его не смогли принять в конце прошлого года? Потому что его начали обсуждать со всеми регионами, два совершенно противоположных вектора. Мы не смогли до Нового года, к сожалению, прийти к консенсусу", - сказал Хуснуллин.

По его словам, законопроект пока отложен. "Я прошу: давайте еще раз соберемся организационно, какое-то решение надо принимать", - подчеркнул вице-премьер. Среди рисков он назвал вопросы, связанные с регулированием капитального ремонта, управления такими зданиями, налогообложением. Кроме того, Хуснуллин признался, что не понимает, почему в апартаментах нельзя прописывать людей. "На мой взгляд, надо прописывать", - сказал он.

Группа сенаторов и депутатов в апреле 2021 года внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

В конце 2021 года Госдума перенесла первое чтение законопроекта, спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства РФ и образовать рабочую группу.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальные проблемы в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов: они не обеспечены социальной инфраструктурой.