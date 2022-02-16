Хуснуллин предложил создать платформу по учету стройматериалов и трудовых ресурсов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать в России цифровую платформу по учету трудовых ресурсов, задействованных на стройплощадках, и строительных материалов.

"По росту стоимости [строительных] материалов очень дельное предложение по цифровой платформе. Я такую задачу действительно поставил Минстрою. Когда я начал разбираться со стоимостью стройматериалов, так там 80% поставок - посредники, так есть еще коррупционная составляющая. Поэтому, конечно, надо уходить на цифровые платформы, максимально делать связку "покупатель - производитель", - сказал Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме в среду.

Также вице-премьер поддержал идею создать платформу по учету трудовых ресурсов и выразил мнение, что этим вопросом могли бы заняться строительные саморегулируемые организации. В качестве примера Хуснуллин привел Турцию, где данные о каждом рабочем находятся в единой цифровой платформе Союза строителей Турции.