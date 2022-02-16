Сумма выданных жителям Томской области ипотечных кредитов в 2021 году выросла на 20%

ТОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Общая сумма ипотечных кредитов жителей Томской области составила в 2021 году более 35 млрд рублей, что почти на 20 % больше, чем в 2020-м. Рост связан с увеличением среднего размера ипотеки, сообщает пресс-служба отделения Томск Банка России.

"Рост объема ипотечного кредитования в Томской области почти на 20% в прошлом году по сравнению с 2020 годом арифметически связан с увеличением среднего размера ипотеки. Так, в 2021 году он вырос по сравнению с предыдущим годом сразу на 400 тыс., до 2,6 млн рублей. Рост среднего ипотечного кредита в свою очередь связан с ростом стоимости квадратного метра на рынке недвижимости. В результате в статистике мы видим рост объема выдачи ипотеки при том, что количество новых заемщиков почти не изменилось", - цитирует пресс-служба управляющую отделением Томск Банка России Елену Петроченко.

Всего жители региона оформили в прошлом году 13, 6 тыс. ипотек. Спрос на нее сохранился благодаря льготной программе для новостроек, добавили в пресс-службе.