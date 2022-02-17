Минстрой планирует создать систему прогнозирования цен на стройматериалы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой планирует создать систему прогнозирования изменения цен на строительные материалы и тем самым повысить эффективность расходования бюджетных средств, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".

"Необходимо управлять стоимостью на всех этапах строительного цикла. В этой связи планируется создание единой цифровой платформы, системы ценообразования, <…> учет стоимости реальной заработной платы строителей с учетом отраслевой специфики и рыночной конъюнктуры. В результате будет создана система прогнозирования изменения цен на строительные ресурсы и управления стоимостью, повышена эффективность планирования и расходования бюджетных средств", - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что ситуация, связанная со значительным ростом цен на строительные материалы, стала серьезным вызовом 2021 года. По словам Файзуллина, Минстрой сегодня формирует систему контроля за ценами на стройматериалы и оперативного реагирования на их изменения, повышает достоверность определения сметной стоимости строительства и прозрачность взаимоотношений между заказчиками и подрядчики.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с удорожания металла, а позже и других строительных ресурсов. Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.