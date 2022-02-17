Глава Минстроя попросил Роспотребнадзор пересмотреть строительные требования в СанПиНах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ряд требований в СанПиНах зачастую приводит к увеличению стоимости строительства, в связи с чем требуется провести анализ и внести корректировки в документы, сообщил в четверг глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Несмотря на проделанную работу, до сих пор остаются нерешенными вопросы установления в СанПиНе строительных требований. По действующему законодательству эти требования должны быть установлены в своде правил Минстроя. Кроме того, требования СанПиНов нередко приводят к увеличению стоимости строительства. В этой связи прошу Роспотребнадзор провести анализ СанПиНов и внести в них соответствующие корректировки", - сказал Файзуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".

Файзуллин добавил, что в 2022 году Минстрой планирует не менее чем в два раза сократить исчерпывающий перечень строительных мероприятий и согласований для уменьшения сроков и стоимости, но без потери безопасности и качества строительства.