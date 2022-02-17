В России по итогам января 2022 года выдали 96 тыс. ипотечных кредитов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общее число выданной ипотеки в России по итогам января 2022 года составило 96 тыс. кредитов, по сравнению с аналогичными показателями января 2021 года рынок вырос на 1% в количественном выражении. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"В январе мы выдали 96 тыс. ипотечных кредитов (общий объем выдачи ипотеки в России - прим. ТАСС), это на один процент больше, чем в январе 2021. Но это инерционная вещь. Думаю, что февраль будет такой же. К апрелю, думаю, нам будут нужны меры по поддержке спроса на рынке", - сказал Мутко на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

По его словам, ключевая задача - не допускать ухудшения ситуации с доступностью жилья.

Как уточнили ТАСС в ДОМ.РФ, общая сумма выданных в январе 2022 года кредитов составила 328 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями января 2021 года, рынок вырос на 1% в количественном выражении и на 26% - в денежном.