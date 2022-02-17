Президент Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 2024 года

ТАСС, 17 февраля. Программу льготной ипотеки в России необходимо продлить до 2024 года с сохранением процентной ставки в размере 7% годовых. Такое мнение выразил президент Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

"Рустам Нургалиевич обозначил программу льготной ипотеки в части реальных инструментов, стимулирующих спрос на жилье. Он озвучил те предложения, которые ему кажутся наиболее актуальными в развитии стратегии строительной отрасли. Во-первых, это продление действия программы до 2024 года для всех категорий граждан, как сейчас, с сохранением процентной ставки в размере 7% годовых, несмотря на то, что на сегодня увеличение произошло по линии Центробанка по ключевой ставке", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Кроме того, Минниханов предложил увеличить сумму кредита с 3 млн до 6 млн рублей и включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья.

Программа льготной ипотеки завершается 1 июля 2022 года. Согласно ей россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке - 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.