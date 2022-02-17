Минстрой изучит депутатский законопроект о похоронном деле до конца недели

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует изучить депутатский законопроект о похоронном деле до конца недели. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Законопроект поступил в Минстрой вчера. Министерство сейчас отрабатывает отзыв на этот законопроект. <…> Я думаю, что до конца недели [ведомство рассмотрит законопроект]", - сказал Файзуллин.

По его словам, работа по этой теме шла и в предыдущие годы. "Очень выверенные предложения сейчас подготовили. Я думаю, что в понедельник мне на подпись [отзыв на законопроект] попадет", - сказал министр.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента разрабатывается проект нового закона о похоронном деле в России, его планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По ее словам, документ должен решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ.

Законы и ритуальные услуги

В распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы предусматривалось, что до 1 июля 2023 года в правительство РФ должны внести несколько проектов федеральных законов, касающихся сферы ритуальных услуг. В частности, речь шла о законопроектах о требованиях к организациям, отвечающим за содержание кладбищ, и о поиске через "Госуслуги" сведений о кладбищах и хозяйствующих субъектах, которые занимаются организацией похорон.

Ранее Минстрой России подготовил проект изменений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В частности, ведомство предложило к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность. Сделать это планируется за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве намерены установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также ввести стандарты качества услуг, связанных с погребением.