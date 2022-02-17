На жилищные сертификаты для молодых ученых выделили около 260 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число жилищных сертификатов для молодых ученых в РФ в этом году увеличится почти в три раза, общая сумма финансирования программы составит около 260 млн рублей. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга в ТАСС.

"Мы будем продолжать востребованную среди молодых специалистов программу жилищных сертификатов. В этом году Минобрнауки России рассмотрело 355 заявлений, планируется выдать 260 млн рублей по этим сертификатам, в прошлом году их было в три раза меньше", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что ранее правительство утвердило дорожную карту по мерам поддержки молодых исследователей, в нее вошли 24 мероприятия. В частности, в этом году актуализирована программа президентских грантов, она будет расширена и на аспирантов, тогда как ранее на гранты могли претендовать только кандидаты и доктора наук.

"Всего на предоставление персональных грантов, стипендий президента из бюджета будет выделено более 1 млрд рублей. Ежегодно на конкурсной основе выдается 1,5 тыс. сертификатов для исследователей, которые получают такие гранты и стипендии", - добавил Чернышенко.