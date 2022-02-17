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Мутко: около 80% проектов жилья строится в России с использованием эскроу-счетов

По словам гендиректора ДОМ.РФ, когда проект успешный и наполняемость счетов эскроу хорошая, то средняя ставка в рамках проектного финансирования на сегодняшний день составляет 3,5-4%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% проектов жилья строится в России с привлечением денежных средств на эскроу-счета в рамках проектного финансирования. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сейчас 80% строится за счет проектного финансирования. Мы видим, что это уже где-то 6,6 трлн средств, которые направлены в стройку через проектное финансирование", - сказал он на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

По словам Мутко, когда проект успешный и наполняемость счетов эскроу хорошая, то средняя ставка в рамках проектного финансирования на сегодняшний день составляет 3,5-4%.

По данным ДОМ.РФ, сейчас уже 7,2 тыс. многоквартирных домов в стране возводятся по новым правилам. Это 1,5 млн квартир в новостройках общей площадью 75 млн кв. м. В 12 регионах России осуществлен полный переход на новые правила. Это Орловская, Новгородская, Амурская, Курганская, Магаданская, Сахалинская, Челябинская области, республики Коми, Калмыкия, Тыва, Алтай и Карачаево-Черкесская Республика. Среди них есть как субъекты с большими объемами многоквартирного строительства (Челябинская область - свыше 1 млн кв. м), так и регионы со средним и низким объемом.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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