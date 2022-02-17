Аренда квартир с начала года подорожала в большинстве крупных городов России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ставки аренды жилья с начала 2022 года выросли в большинстве крупных городов России. Однокомнатные квартиры подорожали на 3,8%, двухкомнатные - на 1,7%, трехкомнатные - на 2,3%. Такие данные представили в исследовании федерального портала "Мир квартир".

Аналитики отследили изменение ставок аренды квартир за январь и первую половину февраля в 70 крупных населенных пунктах России.

"С начала года ставки аренды квартир выросли в большинстве городов страны. За полтора месяца с начала года однокомнатные квартиры по России подорожали на 3,8%, двухкомнатные - на 1,7%, трехкомнатные - на 2,3%", - говорится в материалах.

Уточняется, что цены на однокомнатные квартиры выросли в 54 городах из 70, двухкомнатные - в 44, трехкомнатные - в 50.

Больше всего ставки с начала 2022 года поднялись во Владимире, где "однушки" сдают на 10,1% дороже, чем в начале года, "двушки" - на 16,7%, "трешки" - на 14,1%. В топ-5 "самых подорожавших" также вошли Ленинградская область (+8%, +11,9% и +11,9%), Якутск (+10,8%, +12,2% и +7,9%), Новосибирск (+7,3%, +8,2% и +12,5%) и Мурманск (+4,6%, +8% и +14,8%).

В Москве динамика составила -1%, +1,1% и +4,4% соответственно, в Московской области аналитики зафиксировали рост средних ставок аренды на уровне +6,9%, +6,9% и +6,4%.

"Во-первых, рынок "оттаял" после новогодних каникул. Во-вторых, оживление наметилось в предвкушении того, что пандемия после прохождения пика заболеваемости омикроном пойдет на спад, и работники в полном объеме вернутся с удаленки. В-третьих, из-за роста ипотечных ставок снижается интерес к покупке недвижимости, а в такие периоды растет спрос на аренду квартир. Сказалась и набирающая обороты инфляция. По нашим прогнозам, ставки продолжат расти в течение этого года", - прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

В курортных и туристических городах после новогодних праздников стоимость аренды немного снизилась. Так, в Санкт-Петербурге стали дешевле "двушки" (-6,4%) и "трешки" (-4,8%), в Севастополе "однушки" (-1,5%) и "двушки" (-1,3%), а в Сочи - "двушки" (-7,4%).