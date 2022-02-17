Программу расселения аварийных домов завершат в Липецкой области досрочно в 2023 году

ТАСС, 17 февраля. Власти Липецкой области приняли решение о сокращении сроков реализации программы расселения аварийных домов, входящей в нацпроект "Жилье и городская среда", и намерены досрочно завершить ее до конца 2023 года. На эти цели в ближайшие два года выделят около 4 млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Принято решение об ускоренной реализации программы, то есть сокращены сроки реализации программы на два года, вместо 2025 года - декабрь 2023 года, и защищена в Фонде заявка на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - сообщили в пресс-службе.

Согласно заявке в ближайшие два года на программу переселения направят около 4 млрд рублей, из которых 1,72 млрд выделят из областного бюджета. "[Их] предусмотрено направить на переселение 4 124 человек из 1 697 жилых помещений общей площадью 70,78 тыс. кв. м на территории 18 муниципальных образований", - добавили в сообщении.

Ранее власти региона планировали расселить из аварийных домов свыше 6,9 тыс. жителей и 114 тыс. кв., всего на эти цели направят около 4,9 млрд рублей. Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.