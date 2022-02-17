ВТБ предлагает сделать сдачу биометрии удаленной для упрощения выдачи ипотеки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ВТБ предлагает обеспечить возможность сдачи биометрии без визитов в отделения банков. Это расширит возможности жилищного кредитования, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу. Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь через ЕБС (единая биометрическая система - прим ТАСС), позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика", - цитирует пресс-служба банка слова Печатникова.

Банкир указал, что "при последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки" к 2025 году ВТБ может выдавать онлайн каждый второй ипотечный кредит.

"Мы уверены, что получение ипотеки и покупка квартиры могут стать столь же простыми, как оформление кредитной карты. <…> Возможность удаленной сдачи биометрии станет решающим ключом на пути к абсолютной цифровизации рынка недвижимости и откроет перспективы для решения всех остальных финансовых вопросов потребителей. При условии обеспечения безопасности данных клиентов это будет прорыв для всего розничного рынка России", - считает Печатников.