Число сделок на рынке новостроек Москвы в январе увеличилось на треть

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 10,2 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано в январе. Это на 35% превышает аналогичный период прошлого года и на 55% больше значения 2020 года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Новый психологический рубеж - свыше 10 тыс. регистраций договоров долевого участия (ДДУ) в первый месяц года. Предыдущий максимум января в жилом и нежилом сегментах Росреестр фиксировал в прошлом году, когда было оформлено около 7,6 тыс. договоров", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, на рынке жилья в январе текущего года также установлен рекорд - 6,8 тыс. сделок с квартирами в строящихся домах. Относительно прошлого года рост составил 30%, в сравнении с 2020 годом - 38%.

Нежилой сегмент, в котором в январе было зарегистрировано 3,4 тыс. сделок с машино-местами, апартаментами, кладовками, техническими помещениями и т. д., показывает рост почти 105% по отношению к январю 2020 года и увеличение на 47% к прошлогоднему аналогичному значению.