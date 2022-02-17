Минстрой предложил отменить историко-культурную экспертизу при сохранении домов-памятников

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил исключить историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, оставив только градостроительную экспертизу. Законопроект в четверг опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с предлагаемым законопроектом порядком в отношении проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия проводится только градостроительная экспертиза, в связи с чем исключаются затраты на проведение государственной историко-культурной экспертизы", - говорится в сводном отчете к законопроекту. Таким образом, снизятся административные барьеры и сократится срок строительства.

В этой связи предлагается исключить особый порядок выдачи разрешения на строительство при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия. Кроме того, предлагается отменить требования о согласовании проектной документации на проведение таких работ, если проводится градостроительная экспертиза.

В сводном отчете отмечается, что наличие избыточных требований и процедур в инвестиционно-строительном цикле влекут за собой увеличение продолжительности строительства, ухудшение качества строительно-монтажных работ, повышение стоимости строительства и срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию. Сокращение инвестиционного цикла в строительстве в свою очередь поможет повысить доходность проекта.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее на правительственном часе в Госдуме сообщил о сложностях с капитальным ремонтом жилых домов, которые являются памятниками культуры, из-за высокой стоимости таких работ. Он отметил, что даже если в доме памятником является только один элемент, например лестница, капремонт всего дома приходится проводить по правилам реставрации, стоимость которой как минимум на 30% выше.