Жилой комплекс и мост до Владивостока построят на острове Елены в Приморье до 2028 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Первый жилой комплекс построят на острове Елены в Приморском крае, в семи километрах от центра Владивостока, где сейчас живет всего одна семья. Остров, на котором ранее находились военные сооружения, при помощи мостов соединят с материковой частью города и островом Русский, от которого остров отделен узким искусственным каналом, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время "Прямого разговора", который транслируется в социальных сетях и на телеканалах.

Добраться на остров Елены можно только частным водным транспортом. Остров, площадью около 144 га находится в Японском море, с 1880-х по 1990-е году на острове находились военные сооружения, сейчас его активно посещают туристы. Развитие островной территории предусмотрено мастер-планом реновации Владивостока.

"Этот план [мастер-план Владивостока], в том числе, предусматривает и первый этап ВКАДа (владивостокской кольцевой автодороги), который должен быть осуществлен уже в 2024-2028 году. Он свяжет остров Елены с [районом Владивостока] Эгершельд, далее - с Русским островом, со стройкой на острове Елены большого жилищного комплекса, красиво расположенного, вписывающегося. Его построят на южной стороне острова Елены", - сказал губернатор.

Кожемяко добавил, что первый вариант мастер-плана будет представлен в марте, окончательный вариант будет готов к сентябрю, его презентуют на Восточном экономическом форуме. Документ будет предусматривать разделение на этапы, каждый из которых продлится четыре года. Первый период реализации начнется в 2022 году.

Глава региона отметил, что край выделил средства на обоснование сметной стоимости мостов, которые соединят остров Елены с Владивостоком и островом Русский, но пока не планирует строить сооружения за счет регионального бюджета.

Кожемяко допустил, что к 2032 году в мастер-план может быть включен и мост, соединяющий с Владивостоком остров Попова. В краткосрочной перспективе в документ включено строительство новых автомобильных развязок в разных районах города, реконструкция моста, создание и благоустройство набережных, в том числе на Русском острове.

Кольцевая дорога

Строительство ВКАД предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и закольцевать движение вокруг центральной части города. Дорога поможет разгрузить транспортные маршруты, ведущие в центр города и разгрузить улицы центра города от фур, следующих в порт на мысе Эгершельд. Общая стоимость всего проекта оценивается в 200 млрд рублей.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.