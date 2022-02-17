Только 4% арендаторов жилья в России платят наличными за съем квартиры

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 4% арендаторов жилья в России оплачивают съем квартиры с помощью наличных средств, говорится в исследовании платежного сервиса "Скрепка".

"Всего 4% россиян оплачивают аренду съемного жилья с помощью наличных. Наличные деньги граждане продолжают использовать чаще всего для оплаты товаров на рынках и в магазинах формата "у дома" (65%), в городском транспорте и такси (35%), в парикмахерских и салонах красоты (32%), на чаевые (25%), для оплаты мелких бытовых услуг (22%), а также на частных репетиторов, кружки и секции (15%). Кроме того, 13% россиян делают пожертвования на благотворительность в виде наличных", - отмечается в релизе.

По словам гендиректора платежного сервиса "Скрепка" Алексея Шумилина, серьезную роль в переходе на безналичный расчет при оплате съемного жилья сыграло широкое распространение банковских мобильных приложений, а также система быстрый платежей, где переводы, как правило, проходят без комиссии.

Однако Шумилин отмечает, что ситуация может измениться, если меры по ужесточению контроля за платежами между физическими лицами затронут суммы переводов в несколько десятков тысяч рублей. По оценке платежного сервиса, при ужесточении такого контроля около 20-40% арендных платежей может перейти на наличный расчет.

"Еще пять лет назад около 70% платежей были в форме наличных, но потом сервисы "клиент-банк" стали очень комфортными, и система съема жилья стала более прозрачной. Арендодатели чаще заключают договора и платят с них налог на прибыль. Так что к прежним 70% оплата съема жилья наличными не вернется", - отмечают в "Скрепке".

По данным платежного сервиса, наиболее часто расплачиваются за покупки наличными жители Саратовской области (39%), Ставропольского края, Пензенской области (по 37%) и Приморского края (36%), а безналичной оплатой пользуются жители Ханты-Мансийского автономного округа (86%), Карелии (85%), Хабаровского края (85%), Санкт-Петербурга (84%), Москвы (83%), Свердловской (81%), Иркутской и Тюменской областей (по 80%). В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов из разных регионов страны.