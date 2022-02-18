В семи регионах России рост собираемости взносов на капремонт домов превысил 15%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по итогам 2021 года в среднем по России увеличилась почти на 1% - до 97,1%. При этом в семи регионах рост превысил 15%, сообщили в пятницу ТАСС в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

"В текущем году уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составил 97,11%. По сравнению с итогами прошлого года показатель вырос на 0,9%. В большинстве субъектов Российской Федерации за 2021 год имеется положительная динамика уровня собираемости взносов на капитальный ремонт", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Мамонова.

В числе лидеров по улучшению показателя собираемости она назвала Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Туву, Кировскую область, Забайкальский и Ставропольский края. "В данных регионах прирост уровня собираемости взносов на капитальный ремонт за 2021 год превысил 15%", - отметила собеседница агентства.

В целом, по данным ассоциации, в 38 регионах России уровень собираемости взносов на капремонт оказался выше среднероссийского. Более того, из них в 22 субъектах данный показатель превысил 100%. Самые высокие показатели в Московской, Новгородской, Тюменской областях, Пермском крае, Татарстане и Карачаево-Черкесии.

По словам Мамоновой, улучшение собираемости платы за капремонт зависит от информационно-разъяснительной и претензионно-исковой работы с собственниками помещений в многоквартирных домах. Самые высокие результаты проведения работы по взысканию образовавшейся задолженности достигнуты регионами Северо-Кавказского федерального округа, отметила руководитель АРОКР.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в 2021 году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. В 2022 году планируется выполнить объем работ по капремонту, примерно равный уровню прошлого года.