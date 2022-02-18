Средний размер ипотеки возобновил рост в январе и составил рекордные 3,89 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средний размер ипотечных кредитов в российских банках в январе возобновил рост и составил рекордные 3,89 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года - 3,23 млн рублей). Напомним, что до декабря 2021 года средний ипотечный чек рос четыре месяца подряд", - отмечает НБКИ.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 года - 2,8 млн рублей).

"Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом в январе 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (7,76 млн рублей), Московской области (6,01 млн рублей), Санкт-Петербурге (5,09 млн рублей), а также в Ленинградской (4,36 млн рублей) и Тульской (4,35 млн рублей) областях.

В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов - лидеров ипотечного кредитования) сильнее всего вырос в Волгоградской области (+61,8%), Ставропольском крае (+58,8%), Ростовской (+56,2%) и Воронежской (+54,2%) областях, а также в Краснодарском крае (+52,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.