Сбербанк в 2021 году увеличил выдачу ипотеки на строительство частных домов в 3,5 раза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки на строительство индивидуальных домов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос в 3,5 раза - до 24,3 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

"Что касается ипотеки на строительство индивидуального дома, то в прошлом году Сбербанк выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов на 24,3 млрд рублей, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год, когда россияне оформили в банке аналогичных кредитов на сумму около 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще 107,7 тыс. кредитов на 279,8 млрд рублей Сбербанк предоставил на покупку частных домов. Таким образом, объем выдачи вырос на 53% в количественном выражении и на 81% в суммарном по сравнению с 2020 годом.

При этом по государственным программам со сниженными ставками, таким как сельская, дальневосточная, семейная и льготная ипотеки, на покупку домов в 2021 году было выдано более 15 тыс. кредитов на сумму около 35 млрд рублей. На строительство домов в рамках льготных госпрограмм в Сбербанке оформлено около половины ипотеки.

В совокупности в 2021 году на индивидуальное жилье выдано почти 116 тыс. кредитов на более чем 304 млрд рублей, добавили в пресс-службе.