В Думе предложили сделать Минстрой ответственным за обеспечение сирот жильем

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предложила возложить на Минстрой РФ ответственность за проведение государственной политики в этой сфере. Об этом в пятницу сообщила вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы Анна Кузнецова ("Единая Россия").

В ходе заседания рабочей группы парламентарий заявила, что, по предварительным данным, ликвидировать задолженность по жилью перед детьми-сиротами до 2025 года, как это поручали правительству в 2019 году, не представляется возможным.

"Мы с вами предлагаем комплекс мер, он рассчитан на то, чтобы накопившуюся задолженность можно было ликвидировать до 2030 года", - отметила она.

"До сих пор не определен федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение государственной политики в сфере предоставления жилья сиротам. Эту функцию мы предлагаем возложить на Минстрой", - сказала Кузнецова.

По словам парламентария, для определения стратегии дальнейших действий необходимо разработать программный документ, который определил бы механизмы ликвидации задолженности перед детьми-сиротами.

"Предлагаем включить в него мероприятия по стимулированию строительной отрасли. <…> Также необходимо предусмотреть возможность при покупке жилья с применением сертификата, используемого детьми-сиротами, у которых есть уже свои дети, таких мер поддержки, как материнский капитал, льготная ставка по ипотеке", - подчеркнула политик.

Как отметила Кузнецова, по прогнозам Счетной палаты РФ, к 2025 году численность детей-сирот, своевременно не обеспеченных жильем, может увеличиться до 220 тысяч человек.

"Для исполнения обязательств перед ними потребуется 490 миллиардов рублей", - добавила она.

Рабочая группа была создана после выступления генерального прокурора РФ Игоря Краснова перед депутатами в рамках правительственного часа в ноябре прошлого года.