В Калуге с помощью механизма КРТ построят около 150 тыс. кв. метров жилья

КАЛУГА, 18 февраля. /ТАСС/. Два федеральных земельных участка в Калуге, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ, выделят под жилищную застройку в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Суммарно будет возведено 150 тыс. кв. метров жилья, а также детский сад на 120 мест, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Калужской области.

"В Калуге на неиспользуемых федеральных участках с помощью механизма комплексного развития территорий планируется построить до 150 тыс. кв. м жилья. Первый участок уже выставлен ДОМ.РФ на торги", - говорится в сообщении.

Дома возведут на ул. Академической и на 3-м Академическом проезде в Калуге.

"По проекту на ул. Академической начальная стоимость права заключения договора КРТ составляет 8,5 млн рублей. Участок будет передан победителю аукциона в аренду на шесть лет. Помимо возведения домов средней этажности, здесь планируется создание общественной зоны, а также строительство детского сада на 120 мест", - отметили в пресс-службе, добавив, что второй проект также включает в себя строительство домов средней этажности и социальных объектов.

Отмечается, что комплексная застройка в полной мере способна закрыть потребность жителей региона в качественном жилье. Использование при строительстве стандарта КРТ предполагает озеленение кварталов, создание общественных пространств, спортивных и детских площадок. "Точечная застройка давно изжила себя, у жителей нашего региона сформировалась потребность в качественном и комфортном жилье", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Ольги Ивановой.

Губернатор Владислав Шапша в пятницу в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" Калужскую область назвали в числе десяти регионов - лидеров строительной отрасли в 2021 году. "Объемы ввода жилья в регионе стабильно растут. В 2021 году в Калужской области введено в эксплуатацию 862 тыс. кв. м жилья. План жилищного строительства на этот год - 844 тыс. кв. м", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.