Минстрой предложил выделять детям-сиротам невостребованные квартиры из госсобственности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ готовит законопроект, который позволит предоставлять детям-сиротам невостребованные квартиры, приобретенные федеральными органами власти по социальным программам. Об этом сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев на заседании рабочей группы в Госдуме по выработке предложений по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"По поводу механизма использования жилищных фондов, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. То есть здесь говорится о том, что по разным другим программам, если приобреталось или есть жилье у федеральных органов власти, то предоставлять [его] детям-сиротам. Данный механизм мы отрабатывали и реализовывали три года назад с Минфином, у нас были невостребованные квартиры, которые мы предоставляли Минобороны. В настоящее время мы подготавливаем отдельный законопроект, чтобы это можно было использовать. Мы это полностью поддерживаем", - сказал Гордеев.

Замглавы Минстроя РФ также отметил, что в министерстве поддерживают предложение ввести на федеральном уровне жилищные сертификаты для детей-сирот с обременением по срокам отчуждения на такое жилье в течение, например, 3-5 лет.

Гордеев напомнил, что принят бюджет, согласно которому на следующие три года запланировано по 10 млрд рублей ежегодно на обеспечение жилье детей-сирот. В конце 2021 года министерство заключило соответствующие соглашения с 84 регионами России за исключением Москвы. За три года планируется обеспечить жильем 14 тыс. детей-сирот.

"Все субъекты РФ должны до 1 апреля провести конкурсные процедуры и законтрактовать денежные средства 2022 года (на обеспечение жильем детей-сирот - прим. ТАСС). <…> На сегодня процесс контрактации запущен и идет в 61 субъекте. <…> Если вдруг не будут объявлены конкурсные процедуры, мы будем предлагать распределять денежные средства на те субъекты, которые могут и в состоянии в этом году в скорейшие сроки обеспечить исполнение показателей федерального бюджета", - отметил Гордеев.

С 2022 года Минстрой РФ назначен главным распорядителем средств федерального бюджета по обеспечению жильем детей-сирот.