Источник: около трети семей в России не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке для 30% россиян. Такие данные содержатся в проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, который есть в распоряжении ТАСС.

"Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке", - говорится в материалах.

В проекте документа указывается, что ежегодно около 50% всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, с их помощью 1,3-1,8 млн семей приобретают жилье.

Как сообщал на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года может быть утверждена весной 2022 года.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Целями стратегии являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду.