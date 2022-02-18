Более 1 млн россиян планируют переселить из аварийного жилья к 2030 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 1 млн человек планируется переселить из аварийного жилого фонда к 2030 году, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны до 2030 года (есть в распоряжении ТАСС).

"К 2024 году расселено не менее 4,5 млн кв. м аварийного жилья (234 тыс. человек). К 2030 году расселено 16,8 млн кв. м аварийного жилья (1 001 тыс. человек)", - говорится в проекте стратегии.

В документе отмечается, что для ускорения реализации программы предполагается использовать механизм комплексного развития территорий, концессий, государственно-частного партнерства, льготной ипотеки, а также развивать институт наемного жилья.

Также указано, что реализация новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, будет проходить через Фонд развития территорий.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Целями стратегии являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду.