В Самарской области план расселения из аварийного жилья перевыполнили на 15,7%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. План расселения граждан из аварийного жилья перевыполнен в Самарской области в 2021 году на 15,7%. Жилищные условия улучшили более 5,5 тыс. человек, что в два раза выше показателя 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Планируемое число жителей, которые должны были до конца 2021 года получить новое жилье взамен аварийного, первоначально составляло 4 770 человек. Фактически улучшили жилищные условия 5 520 граждан. Установленные на 2021 год показатели были перевыполнены. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2020 года, когда было расселено 2 560 человек, и намного выше показателей 2019 года, когда комфортное, современное жилье по программе переселения получили всего 329 человек", - сказано в сообщении.

Вопрос обсуждался на совещании с руководителями профильного министерства и главами муниципалитетов при участии губернатора области Дмитрия Азарова. Как сообщил министр строительства региона Николай Плаксин, в 2022 году из аварийного жилья планируется переселить порядка 3,5 тыс. человек. Также новое жилье получат 96 семей, которые не были расселены по итогам 2021 года.