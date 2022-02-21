"Известия": в России могут запустить льготную ипотеку для переехавших работать в СФО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и госкомпании ДОМ.РФ разработать программу льготной ипотеки с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета для переехавших работать в Сибирский федеральный округ (СФО), а также для молодых специалистов и научных работников. При этом условия программы должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на поручения вице-премьера.

"Вице-премьер поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа. Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО", - рассказала газете представитель Абрамченко Марта Галичева.

Она подчеркнула, что ключевой задачей программы является реализация экономического потенциала регионов, повышение качества жизни людей и создание условий для привлечения и сохранения населения Сибири. "Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. метров", - добавила Галичева.

В Минфине газете сообщили, что вопрос изучается и прорабатывается. Управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс рассказал изданию, что госкомпания участвует в разработке программы в качестве соисполнителя. Он пояснил, что компания является оператором большинства государственных ипотечных программ, по которым поддержку уже получили более 1 млн семей. Сейчас идет подготовка предложений по параметрам льготной ипотеки для СФО, сказал Ниденс.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук предположил, что "сибирская" ипотека может составить 5-6%, в то время как на Дальнем Востоке программа действует под 2%. Это позволит избежать конкуренции за трудовые ресурсы и не спровоцирует переток населения, сказал он "Известиям".

"Сибирская ипотека позволит создать эффект агломераций. Он предполагает, что вскоре после приезда и концентрации на какой-то территории новых людей приходит и бизнес для оказания им различных услуг", - рассказал газете председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.