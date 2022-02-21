Кабмин не поддержал законопроект о заморозке тарифов ЖКХ на второе полугодие

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР законопроект о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг с 1 июля по 31 декабря 2022 года в связи с падением доходов населения из-за распространения коронавирусной инфекции. Текст размещен в думской электронной базе.

В кабмине напомнили, что "размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ". При этом Жилищным кодексом РФ установлен запрет на повышение платы за коммунальные услуги выше установленных пределов, в связи с чем темп роста цен "ограничен и в большинстве случаев не покрывает экономически обоснованные расходы, связанные с текущей деятельностью" ресурсоснабжающих организаций.

"Введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2022 год повлечет дефицит оборотных средств на поддержание текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и выполнение ими плановых ремонтных работ, а также неблагоприятно повлияет на обеспечение необходимых запасов топлива и материалов в период прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов", - указывают в правительстве.

В отзыве также говорится, что законопроектом не предусмотрена компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, поэтому реализация инициативы ЛДПР повлечет расходы бюджетной системы РФ. "На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - сказано в отзыве.