Эксперт: до 10% заявок на аренду жилья в Ростове приходится на эвакуированных из Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Около 10% заявок на аренду жилья в Ростове-на-Дону приходится на вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента аренды федерального агентства недвижимости "Этажи" в городе Анастасия Чебан.

"Сейчас около 10% всех поступающих заявок на аренду жилья в Ростове-на-Дону - от вынужденных переселенцев. Спрос начал расти с 19 февраля, и уже за выходные мы заселили несколько семей", - сказала Чебан.

По ее словам, в основном спросом пользуются двух- и трехкомнатные квартиры, так как подыскивают жилье семьи с детьми. Бюджет на аренду стартует от 15 тыс. рублей. "Собственники жилья, как правило, охотно идут на сдачу своих квартир при заключении долгосрочных договоров аренды. Часть переселенцев не планируют надолго снимать жилье и подыскивают временные варианты проживания на срок от 1 месяца", - добавила Чебан.

Также в пресс-службе "Этажей" отметили, что в других приграничных регионах России отмечаются только единичные запросы на аренду от вынужденных переселенцев, сильного притока заявок пока нет.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в Россию, выплачивают по 10 тыс. рублей.