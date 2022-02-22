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ВТБ повысил ставки по ипотеке на 1 п. п.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ с 22 февраля повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья, и до 11,6% по рефинансированию ипотеки из других банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля, условия пересмотрены не будут", - говорится в сообщении.

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