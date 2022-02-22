В Минстрое ожидают снижения стоимости жилья благодаря информационному моделированию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Проектирование объектов строительства с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) в долгосрочной перспективе обеспечит снижение стоимости квадратного метра на этапе строительства. Такое мнение высказал во вторник замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик.

"Мы должны сохранять необходимый уровень доступности жилья для граждан <…> Информационное моделирование в целом за счет совокупности факторов при реализации показывает увеличение доступности стоимости жилья", - сказал он заседании круглого стола по вопросам выстраивания цифровой вертикали управления строительством в Сколково.

По его словам, снижение стоимости квадратного метра на этапе строительства достигается за счет сокращения ошибок проектировщиков и создания конкурентных условий при закупке материалов, оборудования и услуг посредством цифровых торговых площадок. "Все это вместе показывает настоящий экономический эффект", - сказал замминистра, добавив, что 2022 год является годом прорыва в цифровизации стройки.

С 1 января 2022 года в России произошел переход на технологии информационного моделирования в строительстве при реализации государственных проектов. Применение ТИМ распространяется на новые договоры, которые финансируются за счет бюджета.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним показателей и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений.