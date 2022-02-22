Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки достигли 11%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке на новостройки в крупнейших российских банках за последнюю неделю выросли на 0,51 п.п. и достигли 11%, на вторичный рынок жилья - на 0,72 п.п., до 11,3%, следует из аналитических материалов ДОМ.РФ.

"За 14-20 февраля средневзвешенные ипотечные ставки на новостройки повысились на 0,51 п.п., на готовое жилье - на 0,72 п.п., на рефинансирование - на 0,28 п.п. Ставки по "Льготной ипотеке" и "Семейной ипотеке" не изменились", - говорится в исследовании.

Также по рефинансированию ипотеки средневзвешенные ставки за неделю выросли на 0,28 п.п., до 10,85%.

Так, например, средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке на новостройки в Альфа-банке достигают 11,89%, Россельхозбанке - 11,8%, банке "Санкт-Петербург" - 11,79%, Сбербанке и Банке ДОМ.РФ - 11,3%. А на вторичном рынке недвижимости - в Совкомбанке - 12,49%, в Альфа-банке - 12,19%, Россельхозбанке - 11,65%, Сбербанке - 11,6%, Банке ДОМ.РФ - 11%. При расчетах средней ставки использовались стандартные условия: кредит, выданный на 5,5 млн рублей, при первоначальном взносе - 30%, со сроком на 15%. В то же время по программе льготной ипотеки на новостройки средние ставки достигают 5,89%, по семейной ипотеке - 4,75%, дальневосточной - 0,11%.

Ранее главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко отмечал ТАСС, что средние ипотечные ставки без учета льготных программ в марте - апреле 2022 года могут достигнуть в России 12% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.

Ранее, на первом в 2022 году заседании, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п.п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.