Россияне приватизировали почти 700 тыс. помещений за пять лет бессрочной приватизации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 700 тыс. жилых помещений было приватизировано за период введения закона о бессрочной бесплатной приватизации в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе госстатистики (Росстат).

"За период с 2016 по 2020 год в России было приватизировано 663,3 тыс. жилых помещений, а деприватизировано 6,4 тыс. квартир", - сказали в ведомстве. Данные за 2021 год Росстатом пока не подготовлены, однако там отметили, что ежегодно количество приватизированных и деприватизированных жилых помещений снижается. Так, в 2016 году, который до законодательных изменений считался последним годом бесплатного оформления жилья, было приватизировано и деприватизировано 225 тыс. и 1,6 тыс. жилых помещений соответственно, а в 2020 году - 80,9 тыс. и 0,7 тыс.

Согласно статистике Росстата, на 1 января 2021 года в России всего приватизировано 31 млн 137 тыс. жилых помещений общей площадью 1 млрд 536 млн кв. м, т. е. 83% от подлежащего приватизации фонда. По подсчетам фонда "Институт экономики города", общая рыночная стоимость приватизированных квартир в России в середине 2021 года составляла 84 трлн рублей.

4 июля 1991 года председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал закон "О приватизации жилищного фонда в РСФСР", предусматривающий "бесплатную передачу или продажу в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде".

С 23 декабря 1992 года закон носит название "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Согласно документу, жилье может перейти в частную собственность при согласии проживающих в жилом помещении, при своевременной оплате ЖКХ и ряда других условий. Приватизации не подлежат аварийные дома и служебные помещения.

Пять лет назад, 22 февраля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочной и бесплатной приватизации жилья для всех граждан. Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года. Первоначально предполагалось продлить ее сроки до 2020 года только для жителей Крыма, детей-сирот и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов.