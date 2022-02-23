В РФ могут ввести единую методику определения размера арендной платы за землю с 2024 года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработала законопроект, который предусматривает установление кадастровой стоимости в качестве единой основы для расчета арендной платы за земельные участки с 1 января 2024 года. Об этом говорится в официальном ответе Росреестра на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"В части разработки единой нормативной правовой базы, устанавливающей размер арендной платы для всех уровней государственной и муниципальной власти на основе общих принципов и прозрачных механизмов, Росреестром разработан проект федерального закона, предусматривающий переход с 1 января 2024 года на установление кадастровой стоимости в качестве единой основы для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с исключением иных подходов к такому расчету", - говорится в документе.

В настоящее время законопроект проходит согласительные процедуры. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра, сейчас арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, определяется по результатам торгов, проводимых в форме аукциона, на основании кадастровой стоимости земельных участков, в соответствии со ставками арендной платы, а также на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков.

"Действующим законодательством установлен разный подход к определению размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной, государственной и муниципальной собственности. Отсутствие единой методики определения размера арендной платы за земельные участки на всей территории РФ, устанавливающей размер арендной платы для всех уровней государственной и муниципальной власти на основе общих принципов и прозрачных механизмов, ведет к правовой неопределенности в данном вопросе, трудностям в расчете арендной платы", - отметили в пресс-службе.

В Росреестре подчеркнули, что в связи с этим затрудняется введение в хозяйственный оборот земельных участков на правах аренды и их эффективное использование.

Как ранее сообщалось, в 2022 году во всех регионах началась кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году ее проведут для зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест. Такая норма содержится в законе, который был принят в июле 2020 года для совершенствования процедуры государственной кадастровой оценки. Теперь она будет проводиться один раз в четыре года, а в городах федерального значения - раз в два года в случае принятия такого решения. В Росреестре отмечают, что проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровую стоимость на единую дату и по единой методологии.