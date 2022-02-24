В Москве для строительства 63 домов по реновации выделили землю

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в 2021 году выделили 160 земельных участков для строительства 63 домов по программе реновации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества, опубликованном в четверг.

"Департамент городского имущества в 2021 году предоставил Фонду реновации более 160 земельных участков общей площадью около 127 га для возведения 63 новостроек и создания сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, инженерных коммуникаций, подъездных дорог. Также на этих площадках застройщики смогут хранить стройматериалы и размещать временные бытовые городки", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В материале уточняется, что земельные участки для строительства домов по программе реновации площадью более 63 га выделены в 10 городских округах. Больше всего - 16 площадок - на северо-востоке, по девять - на юге, северо-западе и востоке, семь - на западе, четыре - на юго-востоке, по три - на юго-западе и севере, две - в центре Москвы, и одна - в Троицке.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, среди районов по количеству стартовых площадок лидирует Лосиноостровский. Там их выделено четыре - две на Изумрудной, по одной на Тайнинской и Минусинской улицах. По три участка находятся в районах Алексеевский, Даниловский, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Всего в городе для программы реновации подобрано 534 стартовые площадки, на которых появится 8,5 млн кв. м жилья.

"В настоящее время уже возведено 184 дома общей площадью 2,4 млн кв. м. В стадии проектирования и строительства находятся 378 объектов общей площадью 6,8 млн кв. м", - отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Ее участниками стали около миллиона москвичей: это жители более пяти тысяч домов. Все они смогут переехать в современные комфортные квартиры.