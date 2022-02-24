Риелторы не заметили ажиотажа на рынке недвижимости РФ из-за ослабления рубля

Ранее сегодня торги на Мосбирже были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Доллар и евро торговались на рынке Forex на исторических максимумах.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ажиотажного спроса на фоне валютной турбулентности, а также волны расторжений договоров авансирования на рынке недвижимости в России нет. Такое мнение высказали ТАСС в четверг опрошенные риелторы.

"На рынке недвижимости ажиотажа нет. Пока граждане не рвутся ни продавать, ни покупать. Достаточно сильная турбулентность, и она относится не только к доллару. В такие моменты люди берут паузу, сначала надо увидеть, что будет, а потом принимать решения", - сообщила ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

Волны расторжений договоров авансирования, бронирования и собственно долевого участия не наблюдается, отметила в свою очередь управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Скорее наоборот: если можно отследить какую-то мгновенную реакцию на политические события, то она сводится к торопливости клиентов и желанию как можно скорее закрыть сделки", - сказала собеседница агентства.

В целом ситуация стабильная, ни роста, ни падения количества обращений и числа сделок пока не фиксируется, рассказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Думаю, что увеличения активности покупателей стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. К примеру, в 2014 году максимальный спрос наблюдался в феврале - марте (признание Крыма) и ноябре - декабре (введение западных санкций и снижение цен на углеводороды повлекли за собой девальвацию рубля)", - сказала она.

Цены будут стабильны

Если оценивать влияние стоимости рубля на себестоимость строительства, то для паники сейчас нет оснований, высказала мнение ТАСС генеральный директор риелторской компании VSN Realty Яна Глазунова. По ее словам, закупки прошли по старым ценам, и девелоперы не пересматривают прайсовые цены в привязке к растущим курсам валют.

"Резкой коррекции цен на жилье с привязкой к росту курса валют не стоит ожидать. Такие резкие скачки обычно отыгрываются. Мы проходили аналогичный кризис в декабре 2014 - начале 2015 года. Турбулентность сказывается на банковских ставках, ипотечных условиях, это влечет за собой корректировку спроса, однако такая ситуация не будет системной и длительной. Инвестиционный спрос, напротив, активизируется, поскольку многие пытаются обезопасить себя от волатильности рубля и сохранить капитал в недвижимости", - сказала собеседница агентства.