Минстрой допустил вход эвакуированных из Донбасса в жилпрограмму вынужденных переселенцев

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик может быть предоставлено жилье по статусу беженцев или вынужденных переселенцев, сказал замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев в дискуссии на заседании комиссии по регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот общественного совета при Минстрое.

На заседании руководитель комиссии в сфере жилищной политики общественного совета Надежда Косарева спросила замминистра, не будут ли эвакуированные жители Донбасса приравнены к вынужденным беженцам или переселенцам.

"Наверняка будут, - ответил Гордеев. - У нас есть категория граждан по обеспечению жильем - вынужденные переселенцы, программа работает. Та очередь, которая стоит сейчас, мы подразумевали, что до 2024 года мы ее закроем в полном объеме, но сейчас видим соответствующий приток граждан".

По словам эксперта тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, жилье беженцам или вынужденным переселенцам в России предоставляется на условиях социального найма. Такой порядок прописан постановлением правительства в 2016 году и базируется на заявительном характере формирования очереди через территориальные органы МВД, отметил он.

"Размер жилой площади рассчитывается исходя из 6 кв. м на одного человека, включая детей. Договор соцнайма заключается на срок действия статуса: по беженцам это три года, по вынужденным переселенцам - пять лет", - сказал ТАСС Склянчук. Он подчеркнул, что постановка вопроса о предоставлении жилья эвакуированным из ДНР и ЛНР будет правомерной только после присвоения им статуса беженцев и вынужденных переселенцев и выдачи на руки документов.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.