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Объем выданных в России разрешений на строительство вырос в 2,5 раза

Как сообщил глава Минстроя, в январе этого года выдали более 370 разрешений на строительство 2,3 млн кв. м жилья, что на 157% превышает показатель января 2021 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 370 разрешений на строительство 2,3 млн кв. м жилья выдано в январе 2022 года, что на 157% превышает показатель января 2021 года. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Ввод жилья в январе этого года показывает уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для дальнейшего его сохранения только за первый месяц 2022 года выдано более 370 разрешений на строительство на 2,3 млн кв. м жилья - это на 157% выше, чем в 2021 году. Градпотенциал для многоквартирных домов сегодня составляет 239 млн кв. м", - приводят слова Файзуллина в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

По данным Росстата, на 1 февраля объем ввода жилья в России составил 10,3 млн кв. м, его динамика превышает показатели 2021 года на 81,5%. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в 2022 году необходимо ввести в эксплуатацию не менее 93 млн кв. м жилья. "Нам надо продолжать созидать, несмотря на трудности. Надо строить жилье, дороги, приводить в порядок ЖКХ. У нас для этого есть потенциал", - уверен Хуснуллин.

Он также обратился к главам регионов с просьбой держать на личном контроле все вопросы строительства и в ручном режиме контролировать его ход.

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