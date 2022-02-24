Застройщики заявили об отсутствии перебоев с поставками стройматериалов в России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Застройщики жилья в России не отмечают проблем с поставками строительных материалов. Как отметили ТАСС представители ряда компаний, внешнеполитическая ситуация не повлияет на сроки сдачи объектов.

"У нас нет проблем с поставками материалов. Внешнеполитическая ситуация не отражается на нашей работе, все продолжает и продолжит двигаться в соответствии с планами", - сказали в пресс-службе крупнейшего в России девелопера ПИК.

Представители компании МИЦ сообщили, что строительство продолжается в штатном режиме, а перебоев с поставками материалов нет. "Текущая внешнеполитическая ситуация не отразится на сроках строительства и сдачи объектов", - сказали в пресс-службе. В девелоперской группе "А101" отметили, что компания располагает всеми необходимыми ресурсами для реализации производственной программы, все действующие и запланированные маркетинговые программы остаются в силе.

Тем не менее с учетом резкого изменения курса валюты возможны сбои в поставках импортных материалов, в связи с чем девелоперы будут вынуждены полностью перейти на отечественные аналоги, отметил генеральный директор семейства компаний KASKAD Family Максим Белов. "Если и отечественные материалы подорожают, то в конечном счете вырастет себестоимость и, соответственно, стоимость реализации", - предупредил он.

При этом цены на строительные и отделочные материалы и так существенно выросли в России за последние два года, сказал ТАСС президент группы компаний "Основа", председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое России Александр Ручьев.

"Тем не менее за последние несколько лет зависимость от зарубежных комплектующих и материалов в нашей стране планомерно сокращалась. Соответственно, их доля в среднем по отрасли незначительна", - сказал он. В большей степени, по словам Ручьева, зависимость от зарубежной продукции сегодня сохраняется по инженерии и строительной технике, поэтому долгосрочное падение рубля может здесь дополнительно усилить темпы подорожания.