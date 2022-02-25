Аксаков предложил продлить программу льготной ипотеки на три года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Программа льготного ипотечного кредитования должна быть продлена на три года для стимулирования экономики и поддержки граждан, желающих улучшить жилищные условия. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

"Я бы здесь года на три хотя бы сделал такую программу, и дал возможность поддержать и людей, желающих улучшить жилищные условия, и экономику через развитие стройки", - сказал Аксаков, говоря о программе льготной ипотеки.

Глава комитета Госдумы считает, что продлить ипотечную программу важно не только для поддержки граждан, но и для развития экономики. "Я бы сейчас как раз посоветовал правительству вместе с Центральным банком эту программу продлить. Это, в том числе, важно не только для решения проблем населения, а для того, чтобы простимулировать спрос населения на жилье. А строительство жилья - это развитие экономики, это такой синергетический эффект на многие другие сферы, связанные со строительством", - добавил он.

Программа должна быть, по его словам, более долгосрочной, также и для того, чтобы дать возможность заемщикам планировать свою жизнь. "Здесь, я думаю, нам не надо останавливаться. Причем сделать более долгосрочную программу, чтобы люди, знаете, не в порыве там, быстрее, быстрее, потому что программа короткая, только вот она через полгода заканчивается. Должно быть планирование своей жизни", - пояснил Аксаков.

Программа льготной ипотеки действует с апреля 2020 года и была продлена до 1 июля 2022 года. С июля 2021 года условия льготной ипотеки были изменены: предоставляемый кредит не может превышать 3 млн рублей для всех российских регионов, а ставка - 7% годовых на весь срок кредита, первоначальный взнос не должен быть менее 15% стоимости жилья.