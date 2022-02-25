Минстрой России планирует создать отраслевой кадровый центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой России планирует создать систему управления трудовыми ресурсами в строительной отрасли, ядром которой станет кадровый центр, сообщил в пятницу первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на годовом общем собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"В настоящее время Минстроем России ведется большая работа по созданию системы управления трудовыми ресурсами в отрасли, ядром этой работы станет кадровый центр Минстроя России. Мы уже сформировали отраслевую цифровую платформу трудовых ресурсов, так называемую биржу труда, и на этот год наша задача - наполнение этой биржи", - сказал Ломакин.

По его словам, эту работу Минстрой уже ведет с Минпросвещения, в том числе в рамках программы "Профессионалитет", а также со строительными компаниями.

Как отметил первый замглавы Минстроя, по данным Росстата, в 2020 году в строительной отрасли было занято более 6 млн человек. С учетом увеличения объемов жилищного, дорожного и инфраструктурного строительства в России потребуется дополнительные кадры в строительной отрасли и в смежных отраслях, подчеркнул Ломакин. Кроме того, мощным трендом стала цифровизация всех процессов строительства, в связи с чем меняются и требования к квалификации специалистов, работающих на стройке, добавил он.