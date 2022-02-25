Минстрой планирует упростить условия выдачи регионам инфраструктурных облигаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой планирует упростить условия по обеспечению гарантий для выдачи инфраструктурных облигаций. Об этом в пятницу сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин на годовом общем собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"В прошлом году мы внесли изменения и расширили возможности по инфраструктурным облигациям в части ГЧП и концессий. В этом году мы нацелены на то, чтобы упростить часть механизма, связанную с гарантиями регионов, для того чтобы не только регионы могли прогарантировать застройщика, но и другими способами застройщик мог обеспечить гарантии", - сказал Ломакин.

Он подчеркнул, что гарантии в любом случае нужны, так как это возвратный финансовый инструмент. "Поэтому в любом случае ДОМ.РФ при выдаче облигаций должен требовать гарантии, а какими они будут - мы как раз сейчас работаем над упрощением", - добавил первый замминистра.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.