Санкции в отношении ВТБ не отразятся на деятельности девелопера ПИК

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении ВТБ не отразятся на деятельности крупнейшего российского девелопера ПИК, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В структуре акционеров группы ПИК банк ВТБ занимает долю в 18,74%.

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

"Санкции против банка не отразятся негативно на нашем бизнесе. ПИК не является дочерней компанией банка (доля владения менее 20%). ВТБ не является нашим крупнейшим кредитором. В целом у нас в портфеле нет монокредиторов - ни у одного из банков, с кем мы работаем, доля не превышает трети всего объема долга компании", - отметили в пресс-службе.

В банке также добавили, что все денежные операции группы, проводимые через банк внутри России, доступны в полном объеме без ограничений. "На международном рынке мы работаем с другими банками", - сообщили в пресс-службе.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит почти 5,6 млн кв. м недвижимости.