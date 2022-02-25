Некоторые банки за последние два дня подняли ипотечные ставки на 0,75-3 п. п.

Так, "Росбанк дом" повысил ставки на 0,75 п. п. на первичном и вторичном рынке жилья и на 0,95 п. п. по рефинансированию. В исследовании отмечается, что сегодня ставки по данным программам составляют 12,4% и 11,9% для не клиентов банка и 11,9% и 11,4% для зарплатных клиентов в зависимости от объема первоначального взноса. "Абсолют банк" повысил ипотечные ставки на 2 п. п. по базовым программам до 13,5% для не клиентов и 13% зарплатных клиентов при условии заключения договора страхования. Минимальная ставка в банке с учетом всех скидок составляет 12,34%, уточняется в данных мониторинга.

В то же время банк ДОМ.РФ повысил ставки по базовым программам на 2,5 п. п. или до 14-14,3% на первичный рынок и рефинансирование для не клиентов и до 13,5-13,8% - при предоставлении выписки из Пенсионного фонда России и 13,3-13,6% - для зарплатных клиентов банка. При покупке жилья в новостройке действует также дополнительная скидка 0,2 п. п. за приобретение объектов на проектном финансировании банка ДОМ.РФ. Для вторичного рынка жилья ставки достигают 13,7-14,3% для не клиентов банка, 13,2-13,8% с выпиской из Пенсионного фонда и 13-13,6% для зарплатных клиентов.

Помимо этого, Альфа-банк увеличил ипотечные ставки по базовым программам на 3 п. п. или до 14,49% и 14,89% на первичный рынок (в зависимости от того, является или нет потенциальный заемщик зарплатным клиентом банка), 14,79% и 15,19% - на вторичный рынок и до 14,99% - по рефинансированию ипотеки. Ставки указаны при первоначальном взносе от 20%, уточняется в данных агентства Marcs.